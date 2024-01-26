Филимонова (Клименко) Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филимонова) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Филимонов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимонов Тимофей
Смерть
Неизвестно