Филимонова (Клименко) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Клименко) Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименко Семен Прокофьевич

Мать: Клименко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филимонова) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Филимонов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Тимофей

Смерть
Неизвестно

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