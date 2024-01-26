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Клименко Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1929

Дата смерти

04.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929

Отец: Клименко Семен Прокофьевич

Мать: Клименко Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Клименко Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клименко) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Клименко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Нина

Вступление в партию
С 1965
Принят в члены КПСС | Политика
Смерть
04.01.1986
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область

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