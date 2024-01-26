Клименко Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1929
Дата смерти04.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Клименко Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клименко) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Клименко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клименко Нина
Вступление в партию
С 1965
Принят в члены КПСС | Политика
Смерть
04.01.1986
Похороны
Неизвестно
Кислово, Быковский муниципальный район, Волгоградская область