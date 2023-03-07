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Булатов Иван Агафонов

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Булатов Агафон Архипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Булатова Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Лука Иванов

Мать ребёнка: Булатова Ирина Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Ирина Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814
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