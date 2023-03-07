Булатов Иван Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Булатов Агафон Архипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Булатова Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Булатов Лука Иванов
Мать ребёнка: Булатова Ирина Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814