Булатова Ирина Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Булатов Иван Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Булатов Лука Иванов
Отец ребёнка: Булатов Иван Агафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816