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Булатова Ирина Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Булатов Иван Агафонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Лука Иванов

Отец ребёнка: Булатов Иван Агафонов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван Агафонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816