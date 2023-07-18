Лебедев Василий
Место рожденияД. Ивановская
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти29.09.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Лебедев Харлам
Мать: Лебедева Акулина
Д. Ивановская
Рождение ребёнка
20.07.1930
Дочь: Коноваловa Антонина
Мать ребёнка: Лебедева Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Агрофена
Смерть
29.09.1949
Ивановская
Умер в возрасте 60 лет, официальная причина рак желудка, по воспоминаниям современников от аппендицит. Документы о смерти оформляла дочь, Лебедева Антонина Васильевна