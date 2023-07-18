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Лебедев Василий

Место рождения

Д. Ивановская

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

29.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Лебедев Харлам

Мать: Лебедева Акулина

Д. Ивановская
Рождение ребёнка
20.07.1930

Дочь: Коноваловa Антонина

Мать ребёнка: Лебедева Агрофена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Агрофена

Смерть
29.09.1949
Ивановская
Умер в возрасте 60 лет, официальная причина рак желудка, по воспоминаниям современников от аппендицит. Документы о смерти оформляла дочь, Лебедева Антонина Васильевна
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