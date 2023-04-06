Басалаевъ Леонтій (Левъ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасалаевъ Леонтій (Левъ)

Басалаевъ Леонтій (Левъ)

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.02.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1845

Отец: Басалаевъ Аристархъ Елистратъ

Мать: Басалаева Софья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Валявина Епистимія

Мать ребёнка: Буслаева Акулина

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Денисова Анна

Мать ребёнка: Буслаева Акулина

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кофейникова Марѳа

Мать ребёнка: Буслаева Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буслаева Акулина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close