Басалаевъ Леонтій (Левъ)
Место рождения
Дата рождения16.02.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1845
Отец: Басалаевъ Аристархъ Елистратъ
Мать: Басалаева Софья
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Валявина Епистимія
Мать ребёнка: Буслаева Акулина
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Денисова Анна
Мать ребёнка: Буслаева Акулина
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кофейникова Марѳа
Мать ребёнка: Буслаева Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буслаева Акулина