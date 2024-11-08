(Романова) Светлана
Место рождения
Дата рождения21.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.08.2007
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Максим Леонидович
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Максим Леонидович
Московская обл., г.Мытищи