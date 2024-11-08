(Романова) Светлана 21.03.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Романова) Светлана

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Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

21.03.1987

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1987

Отец: Московкин Василий Николаевич

Мать: (Колченко) Валентина Васильевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.08.2007

Муж: Романов Максим Леонидович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
16.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Максим Леонидович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
08.04.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Максим Леонидович

Московская обл., г.Мытищи

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