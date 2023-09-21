Фляйшер (Борхсениус) Мари Софи
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1874
Дата смерти13.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874
Отец: Борхсениус Шарлов Йоханнес
Мать: Борхсениус Марта Мария
Рождение ребёнка
08.03.1896
Сын: Фляйшер Фредрик Борхсениус
Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Бугге Аста Борхсениус
Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Сигне Борхсениус
Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Тёньюм Мари Борхсениус
Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1958