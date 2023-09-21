Фляйшер (Борхсениус) Мари Софи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фляйшер (Борхсениус) Мари Софи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1874

Дата смерти

13.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1874

Отец: Борхсениус Шарлов Йоханнес

Мать: Борхсениус Марта Мария

Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Фляйшер Фредрик Борхсениус

Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард

Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Бугге Аста Борхсениус

Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард

Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Сигне Борхсениус

Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард

Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Тёньюм Мари Борхсениус

Отец ребёнка: Фляйшер Теодор Герхард

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фляйшер Теодор Герхард

Смерть
13.07.1958
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