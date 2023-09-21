Фляйшер Теодор Герхард
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1871
Дата смерти01.03.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1896
Сын: Фляйшер Фредрик Борхсениус
Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи
Рождение ребёнка
20.03.1899
Дочь: Бугге Аста Борхсениус
Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Сигне Борхсениус
Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи
Рождение ребёнка
20.09.1903
Дочь: Тёньюм Мари Борхсениус
Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фляйшер Мари Софи
Смерть
01.03.1935