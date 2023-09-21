Фляйшер Теодор Герхард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фляйшер Теодор Герхард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1871

Дата смерти

01.03.1935

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Фляйшер Фредрик Борхсениус

Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи

Рождение ребёнка
20.03.1899

Дочь: Бугге Аста Борхсениус

Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи

Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Сигне Борхсениус

Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи

Рождение ребёнка
20.09.1903

Дочь: Тёньюм Мари Борхсениус

Мать ребёнка: Фляйшер Мари Софи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фляйшер Мари Софи

Смерть
01.03.1935
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