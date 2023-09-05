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Charlaszow (Charlaszow) Настасия
Charlaszow (Charlaszow) Настасия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1940
Пол
Женский
Отец
Charlaszow Артемий
1898 г.р.
Мать
Charlaszow Лимпиада
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Charlaszow Артемий
Мать:
Charlaszow Лимпиада
Смерть
1940
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