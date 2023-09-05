Charlaszow (Charlaszow) Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Charlaszow (Charlaszow) Настасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Charlaszow Артемий

Мать: Charlaszow Лимпиада

Смерть
1940
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