Charlaszow Лимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Charlaszow Лимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Turek Агафья

Отец ребёнка: Charlaszow Артемий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Tomczyk Фекла

Отец ребёнка: Charlaszow Артемий

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Charlaszow Артемий

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Charlaszow Федосия

Отец ребёнка: Charlaszow Артемий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Charlaszow Настасия

Отец ребёнка: Charlaszow Артемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Charlaszow Артемий

Смерть
Неизвестно
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