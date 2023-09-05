Charlaszow Лимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Turek Агафья
Отец ребёнка: Charlaszow Артемий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Tomczyk Фекла
Отец ребёнка: Charlaszow Артемий
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Charlaszow Артемий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Charlaszow Федосия
Отец ребёнка: Charlaszow Артемий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Charlaszow Настасия
Отец ребёнка: Charlaszow Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Charlaszow Артемий
Смерть
Неизвестно