Муртазина (Муртазина) Калимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина (Муртазина) Калимэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Курамшина Хамида

Отец ребёнка: Сэетов Курамша

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Курамшина Маувлиха

Отец ребёнка: Сэетов Курамша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сэетов Курамша

Место жительства
Неизвестно
деревня Адам
Смерть
Неизвестно
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