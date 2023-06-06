Муртазина (Муртазина) Калимэ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Курамшина Хамида
Отец ребёнка: Сэетов Курамша
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Курамшина Маувлиха
Отец ребёнка: Сэетов Курамша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сэетов Курамша
Место жительства
Неизвестно
деревня Адам
Смерть
Неизвестно