Проскуркина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркина Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Проскуркин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Адарюкова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
09.03.1830

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
23.06.1832

Дочь: Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Проскуркин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
15.11.1836

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Проскуркин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
01.05.1839

Сын: Проскуркин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Рождение ребёнка
09.10.1841

Сын: Проскуркин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуркин Василий Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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