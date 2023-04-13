Проскуркина Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Проскуркин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Адарюкова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
09.03.1830
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
23.06.1832
Дочь: Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Проскуркин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
15.11.1836
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Проскуркин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
01.05.1839
Сын: Проскуркин Яков Васильевич
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Рождение ребёнка
09.10.1841
Сын: Проскуркин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Проскуркин Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно