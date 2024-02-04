Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1053
Сын: Охотников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Николай Федорович