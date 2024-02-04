Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1053

Сын: Охотников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Охотников Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Николай Федорович

Отец ребёнка: не указан

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