Охотников Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Василий Яковлевич

Охотников Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотникова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
07.01.1053

Сын: Охотников Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна

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