Охотников Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотникова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
07.01.1053
Сын: Охотников Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Охотникова (Юманова) Прасковья Степановна