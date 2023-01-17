Назарова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Прасковья Васильевна

Назарова Прасковья Васильевна

avatar

Место рождения

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1882 ст.

Сын: Назаров Павел Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.05.1894 ст.

Сын: Назаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Николаевич

Свищево, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close