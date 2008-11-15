Переход Анатолий 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переход Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

15.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Переход Петр Митрофанович

Мать: Переход Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгородская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.11.2008

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