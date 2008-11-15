Переход Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти15.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Переход Петр Митрофанович
Мать: Переход Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белгородская область
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Белгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.2008