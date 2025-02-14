Переход Наталья Около 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Переход Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: (Переход) Анна

Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович

Белгородская область, Волоконовский район, сл. В-Лубянки
Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Переход (Переход) Варвара

Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
11.08.1929

Сын: Переход Николай Петрович

Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович

Белгородская область, Волоконовский район, слобода Верхние Лубянки
Рождение ребёнка
1935

Сын: Переход Анатолий

Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Голод

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