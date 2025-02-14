Переход Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: (Переход) Анна
Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович
Белгородская область, Волоконовский район, сл. В-Лубянки
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Переход (Переход) Варвара
Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
11.08.1929
Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович
Белгородская область, Волоконовский район, слобода Верхние Лубянки
Рождение ребёнка
1935
Сын: Переход Анатолий
Отец ребёнка: Переход Петр Митрофанович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Голод