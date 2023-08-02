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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Куркурин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Куркурин Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Куркурин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич
Рождение ребёнка
30.12.1938
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно