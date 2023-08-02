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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Куркурин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Куркурин Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Куркурин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич

Рождение ребёнка
30.12.1938

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Куркурин Николай Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркурин Николай Харлампиевич

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