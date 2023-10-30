Куркурин Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Куркурин Николай Харлампиевич
Мать: ?
Военная служба
?.10.1943
Призван Волновахским РВК Сталинской /Донецкой/ обл.,УССР
ВПП - 106зсп 28 зсбр
Военная служба
05.12.1943
Выбыл в распоряжение строй.Упр. 3 ГУСМ НКВД СССР
ЦАМО РФ , Ф - 8391-294246-13
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-й ст ЦАМО РФ , шк-32,ящ-6,док.№ 79
Смерть
После 1985