Жукова Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Жуков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
23.12.1885 ст.

Сын: Жуков Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Михайлович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Евгений Михайлович

Смерть
Неизвестно
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