Вершинин Никифор
Место рожденияПищалье, Россия
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Вершинин Антип
Мать: не указана
Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Дмитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
1753
д. Подгоряна, Кировская область, Россия