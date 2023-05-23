Вершинин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Никифор

Место рождения

Пищалье, Россия

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Вершинин Антип

Мать: не указана

Пищалье, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
1753
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
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