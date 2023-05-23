Вершинин Дмитрий
Место рожденияд. Подгоряна, Кировская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вершинин Никифор
Мать: скрыто настройками приватности
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Вершинин Федор
Мать ребёнка: Вершинина Ирина
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
1748
д. Подгоряна, Кировская область, Россия