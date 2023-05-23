Вершинин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Дмитрий

Место рождения

д. Подгоряна, Кировская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1746 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Никифор

Мать: скрыто настройками приватности

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Вершинин Федор

Мать ребёнка: Вершинина Ирина

д. Подгоряна, Кировская область, Россия
Смерть
1748
д. Подгоряна, Кировская область, Россия
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