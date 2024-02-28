Перов Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1835
Дата смерти23.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Крещение
31.03.1835
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы однадворцы Ларион Феодотов [Перов] и Тимофея Карпова дочь девица Татиана [в девичестве Перова] Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волост... Показать все
Рождение
31.03.1835
Отец: Перов Василий Ермолаевич
Мать: Перова Пелагея Антоновна
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1835 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
15.02.1856
Жена: Перова Ефимия Карповна
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1856 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Петр Перов, Однодворец 1817- , Евсей Чернышов, Однодво... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1858
Дочь: Перова Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1858 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1858
Свидетель в браке Сергей Скуратов, Крестьянин 1837- и Евдокия Перова, Однодворка 1839-
Поручитель
1859
Свидетель в браке Петр Скуратов, Крестьянин 1836- и Пелагея Перова, Крестьянка 1837-
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Скуратова Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение ребёнка
30.08.1862
Дочь: Перова Марфа Иосифовна
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение, крещение: запись о рождении №84 метрической книги за 1862 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1864
Сын: Перов Иван Иосифович
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Микульшина Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна
Поручитель
1890
Свидетель в браке Иван Перов, Крестьянин 1856- и Агриппина Кутукова, Крестьянка 1863..1870-
Смерть
23.03.1912
Смерть, похороны: запись о смерти №17, метрическая книга за 1912 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронен 24 марта 1912 (1911/2) юл... Показать все