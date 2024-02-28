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Перов Иосиф Васильевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

31.03.1835

Дата смерти

23.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.03.1835
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы однадворцы Ларион Феодотов [Перов] и Тимофея Карпова дочь девица Татиана [в девичестве Перова] Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волост... Показать все
Рождение
31.03.1835

Отец: Перов Василий Ермолаевич

Мать: Перова Пелагея Антоновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №14, метрическая книга за 1835 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
15.02.1856

Жена: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1856 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Петр Перов, Однодворец 1817- , Евсей Чернышов, Однодво... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Перов Семен Иосифович

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1858

Дочь: Перова Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1858 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1858
Свидетель в браке Сергей Скуратов, Крестьянин 1837- и Евдокия Перова, Однодворка 1839-
Поручитель
1859
Свидетель в браке Петр Скуратов, Крестьянин 1836- и Пелагея Перова, Крестьянка 1837-
Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Скуратова Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1862

Дочь: Перова Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №84 метрической книги за 1862 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1864

Сын: Перов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Перов Андреян Иосифович

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Микульшина Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Перова Ефимия Карповна

Поручитель
1890
Свидетель в браке Иван Перов, Крестьянин 1856- и Агриппина Кутукова, Крестьянка 1863..1870-
Смерть
23.03.1912
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть, похороны: запись о смерти №17, метрическая книга за 1912 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Похоронен 24 марта 1912 (1911/2) юл... Показать все
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