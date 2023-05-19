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Перова (Перова) Ефимия Карповна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Перов Карп Иосифович

Мать: Перова Дарья Максимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.02.1856

Муж: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1856 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Петр Перов, Однодворец 1817- , Евсей Чернышов, Однодво... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857

Сын: Перов Семен Иосифович

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1858

Дочь: Перова Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1858 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Скуратова Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1862

Дочь: Перова Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №84 метрической книги за 1862 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1864

Сын: Перов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Перов Андреян Иосифович

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Микульшина Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич

Смерть
Неизвестно