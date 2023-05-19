Перова (Перова) Ефимия Карповна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Перов Карп Иосифович
Мать: Перова Дарья Максимовна
Бракосочетание
15.02.1856
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1856 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Петр Перов, Однодворец 1817- , Евсей Чернышов, Однодво... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1857
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №17, метрическая книга за 1857 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1858
Дочь: Перова Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №98, метрическая книга за 1858 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Скуратова Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1862
Дочь: Перова Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №84 метрической книги за 1862 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1864
Сын: Перов Иван Иосифович
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Микульшина Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Перов Иосиф Васильевич
Смерть
Неизвестно