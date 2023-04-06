Чупин Федор Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Чупин Никита Ксенофонтов
Мать: Чупина Ирина Иванова
Бракосочетание
27.01.1864
Жена: Чупина Агафия Аникеева
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 86. Брак д. Осколковой Федор Никитин Чупин 1 брак 19 лет и д. Усть-Камышенки крестьянина Аникея Алексеева Болоусова дочь девица Агафия 1 браком 23 года. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно