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Чупин Федор Никитин

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Чупин Никита Ксенофонтов

Мать: Чупина Ирина Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.01.1864

Жена: Чупина Агафия Аникеева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 86. Брак д. Осколковой Федор Никитин Чупин 1 брак 19 лет и д. Усть-Камышенки крестьянина Аникея Алексеева Болоусова дочь девица Агафия 1 браком 23 года. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно
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