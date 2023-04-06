Чупина (Белоусова) Агафия Аникеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1864
Муж: Чупин Федор Никитин
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 86. Брак д. Осколковой Федор Никитин Чупин 1 брак 19 лет и д. Усть-Камышенки крестьянина Аникея Алексеева Болоусова дочь девица Агафия 1 браком 23 года. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно