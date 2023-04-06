Чупина (Белоусова) Агафия Аникеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина (Белоусова) Агафия Аникеева

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Место рождения

Усть-Камышенка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Камышенка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.01.1864

Муж: Чупин Федор Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 86. Брак д. Осколковой Федор Никитин Чупин 1 брак 19 лет и д. Усть-Камышенки крестьянина Аникея Алексеева Болоусова дочь девица Агафия 1 браком 23 года. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно
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