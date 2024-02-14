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Канышева Людмила Борисовна
Канышева Людмила Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Пол
Женский
Отец
Канышев Борис Андреевич
1939 г.р.
Мать
Канышева Фомина Валентина Вениаминовна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец:
Канышев Борис Андреевич
Мать:
Канышева Фомина Валентина Вениаминовна
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