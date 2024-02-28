Von Liphart Фон Липгарт (Чеснокова Chesnokoff) Faina (Фаина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVon Liphart Фон Липгарт (Чеснокова Chesnokoff) Faina (Фаина) Васильевна

Von Liphart Фон Липгарт (Чеснокова Chesnokoff) Faina (Фаина) Васильевна

Место рождения

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.05.1910

Дата смерти

20.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1910

Отец: Чесноков Василий Осипович

Мать: Чеснокова Getucva Анна

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Иммиграция
24.10.1928
Прибыла в г. Нью-Йорк, США.
Гражданство
14.07.1932
В г. Нью-Йорк, США. Свидетельство о натурализации № 3554797.
Бракосочетание
13.11.1937

Муж: Von Liphart George Георгиевич

В Манхэттене, г. Нью-Йорк, США.
Место жительства
17.09.1940
На указанную дату проживала по адресу 231 E. 76 Str., New York, NY.
Рождение ребёнка
09.08.1946

Сын: Von Liphart George

Отец ребёнка: Von Liphart George Георгиевич

В г. Нью-Йорк, США.
Смерть
20.02.1993
В г. Сан-Франциско, США.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close