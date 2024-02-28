Von Liphart Фон Липгарт (Чеснокова Chesnokoff) Faina (Фаина) Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1910
Дата смерти20.02.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1910
Отец: Чесноков Василий Осипович
Мать: Чеснокова Getucva Анна
Иммиграция
24.10.1928
Прибыла в г. Нью-Йорк, США.
Гражданство
14.07.1932
В г. Нью-Йорк, США. Свидетельство о натурализации № 3554797.
Бракосочетание
13.11.1937
В Манхэттене, г. Нью-Йорк, США.
Место жительства
17.09.1940
На указанную дату проживала по адресу 231 E. 76 Str., New York, NY.
Рождение ребёнка
09.08.1946
Сын: Von Liphart George
Отец ребёнка: Von Liphart George Георгиевич
В г. Нью-Йорк, США.
Смерть
20.02.1993
В г. Сан-Франциско, США.