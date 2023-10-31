Чеснокова Getucva Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Фигурирует в свидетельстве о бракосочетании своей дочери Фаины с Vladimir Liphart под именем Anna Getucva.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Леонелла
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Рождение ребёнка
08.05.1910
Дочь: Von Liphart Фон Липгарт Faina Васильевна
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Рождение ребёнка
11.09.1914
Сын: Чесноков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чесноков Герман Васильевич
Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно