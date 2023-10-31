Чеснокова Getucva Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Getucva Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фигурирует в свидетельстве о бракосочетании своей дочери Фаины с Vladimir Liphart под именем Anna Getucva.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Леонелла

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Рождение ребёнка
08.05.1910

Дочь: Von Liphart Фон Липгарт Faina Васильевна

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1914

Сын: Чесноков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чесноков Герман Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Осипович

Мякса, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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