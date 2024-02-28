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Гультяева Мария Ивановна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Муж: Гультяев Яков Степанович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.

Сын: Гультяев Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.

Сын: Гультяев Фрол Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Дочь: Семёнова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.

Дочь: Гультяева Устиния Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.

Дочь: Гультяева Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1896 ст.

Сын: Гультяев Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жгун Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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