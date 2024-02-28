Гультяева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.
Сын: Гультяев Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Дочь: Семёнова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.
Дочь: Гультяева Устиния Яковлевна
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.
Дочь: Гультяева Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
27.03.1896 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жгун Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Гультяев Яков Степанович
Смерть
Неизвестно