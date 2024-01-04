Жгун (Гультяева) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гультяев Яков Степанович
Мать: Гультяева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.
Сын: Жгун Денис Яковлевич
Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
03.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич
Рождение ребёнка
26.06.1903 ст.
Дочь: Жгун Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Яков Артемьевич
Смерть
Неизвестно