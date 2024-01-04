Жгун (Гультяева) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Гультяева) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гультяев Яков Степанович

Мать: Гультяева Мария Ивановна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.

Сын: Жгун Денис Яковлевич

Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1901 ст.

Сын: Жгун Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1903 ст.

Дочь: Жгун Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Жгун Яков Артемьевич

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Яков Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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