Евдокия Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти18.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1821
Дочь: Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1831
Сын: Иоанн Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1834
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1877
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.