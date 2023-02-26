Евдокия Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

18.12.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1821

Дочь: Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1831

Сын: Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1834

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1877
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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