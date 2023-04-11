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Сиволонский Иннокентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Сиволонский Демьян Иннокентьевич

Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволонская Елена Иннокентьевна

Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья

Смерть
Неизвестно
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