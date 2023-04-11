Сиволонский Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1912
Сын: Сиволонский Демьян Иннокентьевич
Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья
Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволонская Елена Иннокентьевна
Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиволонский Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: Сиволонская Прасковья
Смерть
Неизвестно