Сиволонская Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1912
Сын: Сиволонский Демьян Иннокентьевич
Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий
Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиволонская Елена Иннокентьевна
Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиволонский Алексей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий
Смерть
Неизвестно