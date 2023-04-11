Сиволонская Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиволонская Прасковья

Сиволонская Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1912

Сын: Сиволонский Демьян Иннокентьевич

Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий

Вознесеновка, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиволонская Елена Иннокентьевна

Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиволонский Алексей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Сиволонский Иннокентий

Смерть
Неизвестно