Растоскуева Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растоскуева Мария Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1881 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Растоскуев Александр Степанович

Отец ребёнка: Растоскуев Степан Кириллович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Растоскуев Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Растоскуев Степан Кириллович

Смерть
Неизвестно
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