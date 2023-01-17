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Вшивцева Марфа Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

17.08.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бытылинская волость д. ______ Ясашная
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрёна Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вшивцева Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вшивцев Иван Фомин

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Параскева Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лукерия Фомина

Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фома Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.08.1822 ст.
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