Вшивцева Марфа Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти17.08.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бытылинская волость д. ______ Ясашная
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрёна Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вшивцева Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Вшивцев Иван Фомин
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Параскева Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лукерия Фомина
Отец ребёнка: Вшивцев Фома Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.08.1822 ст.