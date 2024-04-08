Евдокия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боженов Иван Фокин
Смерть
Неизвестно