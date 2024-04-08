Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боженов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Боженов Иван Фокин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Иван Фокин

Смерть
Неизвестно
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