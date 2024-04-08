Боженов Иван Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Боженов Фока Никитич
Мать: Боженова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Назаровна
Смерть
Неизвестно