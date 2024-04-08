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Боженов Иван Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Боженов Фока Никитич

Мать: Боженова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Боженов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Назаровна

Смерть
Неизвестно
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