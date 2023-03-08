Колычева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычева Мария

Колычева Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Колычев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Колычев Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колычев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Колычев Алексей Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колычев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Колычев Алексей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колычев Алексей Семёнович

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close