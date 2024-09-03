Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Дорофей Филиппович
Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Иосиф Филиппович
Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Новосёлова) Стефанида Филипповна
Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович
Смерть
Неизвестно