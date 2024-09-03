Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Дорофей Филиппович

Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иосиф Филиппович

Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Новосёлова) Стефанида Филипповна

Отец ребёнка: Новоселов Филипп Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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