Новоселов Филипп Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Дорофей Филиппович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Иосиф Филиппович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Новосёлова) Стефанида Филипповна
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна
Смерть
Неизвестно