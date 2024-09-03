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Новоселов Филипп Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Новоселов Фёдор Прохорович

Мать: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Дорофей Филиппович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иосиф Филиппович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Новосёлова) Стефанида Филипповна

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анастасия Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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