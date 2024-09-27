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Екатерина Елисеевна

Место рождения

Амерево, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Громов Елисей Иванович

Мать: Федосья Пофомова

Амерево, Коломенский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
17.12.1863

Сын: Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: (Денисова) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
22.11.1884

Дочь: (Денисова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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