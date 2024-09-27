Екатерина Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Громов Елисей Иванович
Мать: Федосья Пофомова
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.12.1863
Сын: Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1875
Дочь: (Денисова) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1884
Дочь: (Денисова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Денисов Матвей Яковлевич
Смерть
Неизвестно