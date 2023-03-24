Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Еремия Яковлевна
Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов
Рождение ребёнка
27.01.1892
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов
Рождение ребёнка
27.10.1893
Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яценко Яков Степанов
Смерть
Неизвестно