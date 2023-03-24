Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Еремия Яковлевна

Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов

Рождение ребёнка
27.01.1892

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов

Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Яценко Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Яценко Яков Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Яков Степанов

Смерть
Неизвестно
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