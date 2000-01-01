Сушкова (Бобылева) Мариамна Филипповна
Место рожденияд.Хорошая Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Дата рождения1875
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Хорошая Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
1892
Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Плисенко Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич
Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сушков Игнатий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бобылева Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич
Смерть
1905
Ключи Ключевского района Алтайского края