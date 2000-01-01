Сушкова (Бобылева) Мариамна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСушкова (Бобылева) Мариамна Филипповна

Сушкова (Бобылева) Мариамна Филипповна

avatar

Место рождения

д.Хорошая Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии

Дата рождения

1875

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хорошая Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
1892

Муж: Сушков Лаврентий Яковлевич

Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Плисенко Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич

Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сушков Игнатий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бобылева Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сушков Лаврентий Яковлевич

Смерть
1905
Ключи Ключевского района Алтайского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close