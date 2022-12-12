Сушков Лаврентий Яковлевич
Место рожденияУкраинка Харьковский район Харьковская область
Дата рожденияОколо 1872
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Сушков Яков Ефремович
Мать: не указана
Украинка Харьковский район Харьковская область
Бракосочетание
1892
Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Плисенко Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна
Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сушков Игнатий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бобылева Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна
Бракосочетание
Между 1905 и 1907
Жена: Шувалова неизвестно
Бракосочетание
1913
Шимолино, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край