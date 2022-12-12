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Сушков Лаврентий Яковлевич

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Место рождения

Украинка Харьковский район Харьковская область

Дата рождения

Около 1872

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Сушков Яков Ефремович

Мать: не указана

Украинка Харьковский район Харьковская область
Бракосочетание
1892

Жена: Сушкова Мариамна Филипповна

Ключи Ключевский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Плисенко Елизавета Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна

Ключи Ключевский район Алтайского края
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сушков Игнатий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бобылева Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сушкова Мариамна Филипповна

Бракосочетание
Между 1905 и 1907

Жена: Шувалова неизвестно

Бракосочетание
1913

Жена: Аляева Евдокия Гавриловна

Шимолино, Благовещенский муниципальный район, Алтайский край
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