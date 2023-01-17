Федоров Харлампий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1900 ст.
Дочь: Федорова Анастасия Харлампиевна
Мать ребёнка: Федорова Матрона Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно