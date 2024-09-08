Дивеева Ахтерова Мария Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дивеева Ахтерова Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахтеров Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атрыськина (Дивеева) Екатерина Ефремовна

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1900

Сын: Дивеев Сергей Ефремович

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: Дивеева Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1904

Сын: Дивеев Петр Ефремович

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Дочь: Дивеева Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Дивеев Василий Ефремович

Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович

Смерть
Неизвестно

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