Дивеева Ахтерова Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтеров Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атрыськина (Дивеева) Екатерина Ефремовна
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1900
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: Дивеева Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1904
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1907
Дочь: Дивеева Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1916
Отец ребёнка: Дивеев Ефрем Иванович
Смерть
Неизвестно