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Акав Михаил Давидович
Акав Михаил Давидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Акав Давид Юфудович
1843 г.р.
Мать
Акав (Султан) Софья
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Акав Давид Юфудович
Мать:
Акав Софья
Смерть
1938
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