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Акав Михаил Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акав Давид Юфудович

Мать: Акав Софья

Смерть
1938
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