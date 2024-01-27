Bolderoff Болдырев Данила Danila Евдокимов
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1840
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 13 лет живет с родителями и 3 старшими братьями Сафоном 22 года, Ларионом 18 лет и Андреем 15 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акулина Даниловна
Мать ребёнка: Болдырева Просковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жил с женой Просковьей 21 год, дочерью Акулиной 1,5 года и семьей брата Сафона и тетей Авдотьей Болдыревой 1802 года.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Болдырев Bolderoff Захар Данилович
Мать ребёнка: Болдырева Просковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Лоскутова Варвара Vadvada Redevon Даниловна
Мать ребёнка: Болдырева Просковья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
На 1900 год жив и числится среди глав домохозяйств в селении Ново-Селим.
Смерть
Неизвестно
Russia